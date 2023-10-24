«Инвесторы и санкции»: Курсу биткоина прогнозируют рекорд в течение года

Курс биткоина в ближайший год превысит максимальные результаты, которые были на пике в 2021 году, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН.

Курс биткоина превысил $34 000 в ночь на 24 октября впервые с мая 2022 года, следует из данных биржи Binance. Днем ранее биткоин также вырос на 10%, его цена впервые с августа 2023 года поднялась выше $30 000. Исторический максимум курса биткоина составляет $68 789, он был достигнут 10 ноября 2021 года. Припачкин считает, что в ближайшее время курс превысит 40 тысяч долларов.