«Инвесторы и санкции»: Курсу биткоина прогнозируют рекорд в течение года
Курс биткоина в ближайшее время превысит 40 тысяч долларов, а в течение года побьет рекорд 2021 года в 69 тысяч долларов, заявил НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
Курс биткоина в ближайший год превысит максимальные результаты, которые были на пике в 2021 году, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН.
Курс биткоина превысил $34 000 в ночь на 24 октября впервые с мая 2022 года, следует из данных биржи Binance. Днем ранее биткоин также вырос на 10%, его цена впервые с августа 2023 года поднялась выше $30 000. Исторический максимум курса биткоина составляет $68 789, он был достигнут 10 ноября 2021 года. Припачкин считает, что в ближайшее время курс превысит 40 тысяч долларов.
«Рост давно ожидаемый, так как на рынок начинают приходить деньги инвесторов в больших количествах. Это связано с международной обстановкой, с ожидаемыми изменениями в законодательстве США. Этот процесс известен, курс биткоина будет расти и дальше. Я думаю, что он превысит и 40 тысяч сейчас, потом откатится назад. В ближайший год он превысит максимальные результаты, которые были на пике», - объяснил он.
По словам Припачкина, россияне активно используют криптовалюты не только с целью инвестирования, но и для обхода санкций в быту.
«В России, согласно исследованиям, криптокошельками владеют примерно 17 миллионов человек, это в основном молодое поколение и средний возраст. Для нас это уже перестало быть чем-то экзотическим, люди к этому относятся спокойно. В условиях санкций это хороший инструмент обхода, во многих странах мира можно с кошельков снимать валюту. Поэтому это даже не столько элемент инвестиций, сколько элемент платежной системы. Думаю, что Центробанку на этом фоне придется изменить свое отношение к этой индустрии», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Binance полностью прекратит деятельность в России и продаст бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX. Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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