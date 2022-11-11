Криптобиржа FTX объявила о банкротстве

Ранее на этой неделе крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

«Вначале мы надеялись поддержать клиентов FTX для обеспечения ликвидности, но проблемы находятся вне нашего контроля и возможности помочь», — заявили в Binance.

Вслед за этим глава FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.







