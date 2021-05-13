Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги сократились в апреле

Доля иностранных инвестиций в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта, сообщает пресс-служба Центробанка.

На конец апреля текущего года доля инвестиций из-за рубежа достигла 18,8%. Как отмечают в ЦБ, несмотря на снижение, участие иностранных инвесторов по абсолютной величине вложений сохраняется на средних уровнях 2020–2021 годов. Показатель абсолютной величины вложений нерезидентов в апреле составил 2,788 трлн рублей.

Кроме того, в Банке России подчеркнули, что зарубежные инвесторы впервые с ноября прошлого года стали выступать нетто-продавцами иностранной валюты на внутреннем рынке.

По данным ЦБ, основными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле стали системно значимые банки: их доля составила 79,9% от объема размещения. При этом доля нерезидентов снизилась до 9,1% (показатель в марте — 9,6%). Объем покупок нерезидентов в абсолютном выражении уменьшился до 44,4 млрд рублей.

