В Госдуме оценили идею введение в магазинах двойных ценников

В Государственной думе РФ прокомментировал идею введения двойных ценников. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак отметил, что «такие меры надо приветствовать», пишет РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что такие изменения позволят россиянам быть активнее и повысят ответственность гражданского общества, поскольку покупатели смогут контролировать соблюдение требований производителями и продавцами.

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Напомним, ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах. Как пишут Известия, на них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в Минпромторг,

Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять, подчеркивает RT.



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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:Союз ПотребителейЦены На ПродуктыМагазины
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