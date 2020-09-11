В Госдуме оценили идею введение в магазинах двойных ценников
В Государственной думе РФ прокомментировал идею введения двойных ценников. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак отметил, что «такие меры надо приветствовать», пишет РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что такие изменения позволят россиянам быть активнее и повысят ответственность гражданского общества, поскольку покупатели смогут контролировать соблюдение требований производителями и продавцами.
Напомним, ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах. Как пишут Известия, на них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в Минпромторг,
Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять, подчеркивает RT.
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