В Госдуме оценили идею введение в магазинах двойных ценников

Напомним, ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах. Как пишут Известия, на них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например один литр или килограмм. Организация направила инициативу в Минпромторг,

Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять, подчеркивает RT.







