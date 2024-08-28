Инфляция в России замедлилась до 9,01% к концу августа

Инфляция в России на 26 августа составила 9,01% в годовом выражении, немного снизившись с 9,04% за предыдущую неделю, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Министерство отмечает, что в продовольственном секторе цены за неделю увеличились на 0,09%, при этом на плодоовощную продукцию продолжилась дефляция (-1,35%). Цены на другие продукты питания выросли на 0,21%.

«Обратно в 90-е?»: Реальную инфляцию в России оценили в 16%

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,1%, а в секторе услуг наблюдалось усиление дефляции благодаря снижению стоимости авиабилетов на внутренние рейсы (-5,14%).

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз по инфляции на текущий год будет представлен в августе, отметив, что на данный момент оценка находится в пределах прогноза Центробанка, составляющего 6,5-7%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияИнфляция

Горячие новости

Все новости

партнеры