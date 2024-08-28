Инфляция в России замедлилась до 9,01% к концу августа

Инфляция в России на 26 августа составила 9,01% в годовом выражении, немного снизившись с 9,04% за предыдущую неделю, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Министерство отмечает, что в продовольственном секторе цены за неделю увеличились на 0,09%, при этом на плодоовощную продукцию продолжилась дефляция (-1,35%). Цены на другие продукты питания выросли на 0,21%.