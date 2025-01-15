Инфляция в России в 2024 году достигла 9,52% и превысила прогнозы властей

Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, следует из данных Росстата. В декабре потребительские цены выросли на 1,32% за месяц, замедлившись по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,43%.

Продовольственные товары подорожали на 2,6% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,05%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,81% за месяц и на 6,12% за год. Услуги подорожали на 0,2% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,52%.

Мишустин: Инфляция в РФ превысила 9%

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало инфляцию на уровне 7,3%, а вице-премьер Александр Новак в ноябре заявлял, что рост цен не превысит 8%. Центробанк рассчитывал на инфляцию в пределах 8-8,5%.

Для сравнения, в 2023 году инфляция в России составила 7,4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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