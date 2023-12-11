«Инфляция беспокоит»: Аксаков предсказал увеличение ключевой ставки ЦБ до 16%

Ранее стало известно, что большинство аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний ожидают очередного повышения ключевой ставки Центробанка на заседании совета директоров 15 декабря. Об этом сообщило издание РБК. По мнению 22 опрошенных экспертов из 31, ЦБ повысит ставку с текущих 15% до 16%, четыре эксперта полагают, что ставка вырастет до 17%. Двое опрошенных предсказали повышение ставки до 15,5%, трое считают, что ключевая ставка останется неизменной. Аксаков вслед за большинством экспертов заявил, что ключевая ставка поднимется до 16%.

«Видимо, инфляционные процессы беспокоят Центробанк. Он хочет сбить тенденцию к повышению цен на рынке. Главный инструмент ЦБ — повышение ключевой ставки, поэтому вероятность ее повышения существует. Полагаю, что она вырастет до 16%. При этом мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы активно проводилась структурная перестройка экономики, а она не может проходить без кредитных ресурсов. Если же кредитные ресурсы будут дорогими, то очевидно, что они не смогут обеспечить эту структурную перестройку», — сказал Аксаков.

Однако собеседник НСН предположил, что для Банка России в краткосрочном режиме важнее стабилизация ценообразования.

«Специалисты Центробанка все время говорят о том, что собственных средств предприятий (они исчисляются десятками триллионов рублей) вполне достаточно, чтобы провести структурную перестройку за счет собственных ресурсов и инвестиций в разные проекты. При этом в условиях инфляции многие предприятия кладут собственные свободные средства (триллионы рублей) на депозиты в банках, а не в инвестиции», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал повышение ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

