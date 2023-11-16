Инфляционные ожидания россиян в ноябре превысили 12%
В ноябре инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%, говорится в материалах Центробанка РФ.
В октябре инфляционные ожидания находились на уровне 11,2%. По сравнению с сентябрем показатель упал на 0,5% впервые с июня.
За последние два года наиболее высокие инфляционные ожидания фиксировались в марте 2022 года - 18,3%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что из-за роста инфляции на 1% граждане теряют 600 миллиардов рублей. Ранее регулятор заявлял о готовности продолжать подъем ключевой ставки, если инфляционное давление не ослабнет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru