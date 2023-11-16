Инфляционные ожидания россиян в ноябре превысили 12%

В октябре инфляционные ожидания находились на уровне 11,2%. По сравнению с сентябрем показатель упал на 0,5% впервые с июня.

За последние два года наиболее высокие инфляционные ожидания фиксировались в марте 2022 года - 18,3%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что из-за роста инфляции на 1% граждане теряют 600 миллиардов рублей. Ранее регулятор заявлял о готовности продолжать подъем ключевой ставки, если инфляционное давление не ослабнет, напоминает «Радиоточка НСН».

