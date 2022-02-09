Инфляции в РФ замедлилась за минувшую неделю до 8,8%
Инфляция в РФ замедлилась с 29 января по 4 февраля до 8,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минэкономразвития РФ.
Неделей ранее инфляция составляла 8,82%. Между тем, по данным МЭР, за январь инфляция выросла на 0,99% в помесячном выражении (до 8,73%).
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инфляция в России будет нарастать и в ближайшие месяц-полтора выйдет выше 10,5-11%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru