Индия заявила о нехватке времени для начала расчетов в нацвалютах

Индия не готова начать рассчитываться за нефть и другие товары в рублях и рупиях уже сейчас. Об это сообщает The Economic Times.

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По данным издания, стране необходимо больше времени, чтобы закончить и отработать механизм для прямой оплаты торговых сделок в национальной валюте.

Ране Индия выразила готовность приобретать товары за рубли, однако этот процесс до сих пор не начался.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели с целью изменения отношения Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС. По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НефтьРубльИндия
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