Индия заявила о нехватке времени для начала расчетов в нацвалютах
Индия не готова начать рассчитываться за нефть и другие товары в рублях и рупиях уже сейчас. Об это сообщает The Economic Times.
По данным издания, стране необходимо больше времени, чтобы закончить и отработать механизм для прямой оплаты торговых сделок в национальной валюте.
Ране Индия выразила готовность приобретать товары за рубли, однако этот процесс до сих пор не начался.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели с целью изменения отношения Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС. По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.
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