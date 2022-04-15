Индия заявила о нехватке времени для начала расчетов в нацвалютах

По данным издания, стране необходимо больше времени, чтобы закончить и отработать механизм для прямой оплаты торговых сделок в национальной валюте.

Ране Индия выразила готовность приобретать товары за рубли, однако этот процесс до сих пор не начался.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели с целью изменения отношения Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС. По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.

