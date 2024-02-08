Индия выразила желание приобрести нефтяные активы в России

Глава ведомства отметил, что Индия и РФ обсуждают множество проектов в энергетике. По его словам, некоторые индийские компании намерены приобрести активы по добыче нефти в России. О каких именно производствах идет речь министр не уточнил.

«Есть российские компании, заинтересованные в расширении участия в нашем перерабатывающем производстве. Есть индийские компании, желающие приобрести активы по добыче нефти в России», - сказал чиновник.

По данным Reuters, в конце декабря поставки нефти из России в Индию задержались из-за проблем с оплатой. Отмечается, что импортеры рассчитываются с РФ в арабских дирхамах, передает «Радиоточка НСН».

