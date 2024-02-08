Индия выразила желание приобрести нефтяные активы в России
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели заинтересован в приобретении нефтяных активов на территории России. Об этом пишет ТАСС.
Глава ведомства отметил, что Индия и РФ обсуждают множество проектов в энергетике. По его словам, некоторые индийские компании намерены приобрести активы по добыче нефти в России. О каких именно производствах идет речь министр не уточнил.
«Есть российские компании, заинтересованные в расширении участия в нашем перерабатывающем производстве. Есть индийские компании, желающие приобрести активы по добыче нефти в России», - сказал чиновник.
По данным Reuters, в конце декабря поставки нефти из России в Индию задержались из-за проблем с оплатой. Отмечается, что импортеры рассчитываются с РФ в арабских дирхамах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru