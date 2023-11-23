Индия впервые стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз

А доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до минимума с 2007 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. В январе-сентябре текущего года доходы от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений. Показатель снизился на 15 процентных пунктов в годовом выражении и в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей — в абсолютном выражении.

По оценкам экспертов, нефтегазовые доходы сократились из-за снижения поступлений налогов на добычу полезных ископаемых и вывозных пошлин на энергоресурсы. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение средней цены на нефть Urals (с $82,9 до $55,9 за баррель) и продолжение налогового маневра в отрасли, а также введение для месторождений налога на дополнительный доход, передает «Радиоточка НСН».

