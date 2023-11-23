Индия впервые стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз
Индия впервые стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза, импортировав из Индии за этот период 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов. Теперь по объемам продаж Индию опережает только Саудовская Аравия. Год назад Индия занимала шестое место.
А доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до минимума с 2007 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. В январе-сентябре текущего года доходы от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений. Показатель снизился на 15 процентных пунктов в годовом выражении и в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей — в абсолютном выражении.
По оценкам экспертов, нефтегазовые доходы сократились из-за снижения поступлений налогов на добычу полезных ископаемых и вывозных пошлин на энергоресурсы. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение средней цены на нефть Urals (с $82,9 до $55,9 за баррель) и продолжение налогового маневра в отрасли, а также введение для месторождений налога на дополнительный доход, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru