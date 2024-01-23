Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций
Капитализация индийского фондового рынка впервые превысила показатель Гонконга, составив $4,33 трлн, пишет Bloomberg.
Эксперты отмечают, что индийский рынок акций бурно растет из-за притока розничных инвесторов. В целом Индия планирует стать альтернативой Китаю для инвесторов.
Китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня. Сильнее всего снизилась стоимость китайских технологических гигантов: Meituan в минусе на 5,5%, Tencent Holdings - минус почти 3,5%.
Аналитики отмечают, что инвесторы разочаровываются в китайских бумагах и строят пессимистичные прогнозы на ближайший год. При этом власти Китая не предлагают дополнительных мер для стимуляции рынка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru