Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций

Китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня. Сильнее всего снизилась стоимость китайских технологических гигантов: Meituan в минусе на 5,5%, Tencent Holdings - минус почти 3,5%.

Аналитики отмечают, что инвесторы разочаровываются в китайских бумагах и строят пессимистичные прогнозы на ближайший год. При этом власти Китая не предлагают дополнительных мер для стимуляции рынка, передает «Радиоточка НСН».

