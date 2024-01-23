Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций

Капитализация индийского фондового рынка впервые превысила показатель Гонконга, составив $4,33 трлн, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что индийский рынок акций бурно растет из-за притока розничных инвесторов. В целом Индия планирует стать альтернативой Китаю для инвесторов.

«Депозиты, золото или юани?»: Россиянам рассказали, во что вложить деньги в 2024 году

Китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня. Сильнее всего снизилась стоимость китайских технологических гигантов: Meituan в минусе на 5,5%, Tencent Holdings - минус почти 3,5%.

Аналитики отмечают, что инвесторы разочаровываются в китайских бумагах и строят пессимистичные прогнозы на ближайший год. При этом власти Китая не предлагают дополнительных мер для стимуляции рынка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ГонконгАкцииИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры