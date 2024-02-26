Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию
Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.
Пик пришелся на ноябрь. Объем поставок гаджетов из Индии в РФ в 2022 году оценивался в 6,1 млн долларов, в 2023 году он составил 97,3 млн долларов. Как заявил руководитель проектов EvApps Родион Труфанов, крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии.
Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят там смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира.
Ранее стало известно, что iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru