Смартфоны из Китая лидируют в мобильной рознице

Бренды смартфонов из Китая впервые стали самыми популярными в России по итогам года, сообщили в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Производители КНР заняли первые четыре места рейтинга продаж в натуральном выражении по итогам года.

Лидером оказалась марка Realme с показателем 20%, моделью года - Honor X6 с памятью на 64GB, она же – лидер ценовой категории до 20 тысяч рублей. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). На четвёртом месте обосновался ещё один китайский бренд - Tecno с 17%.

Пятое и шестое места заняли Samsung (12%) и Apple (8%). Причём в 2022 году лидерство делили между собой Samsung (24%) и Xiaomi (24%), Apple (10%) также шёл пятым. Похожая ситуация была и в 2021 году.

Как отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов, гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung методично теряют аудиторию поклонников в России, несмотря на регулярные поставки.

«Сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», — пояснил Борзилов.

По итогам 2023 года в категории от 20 до 50 тысяч рублей первое место заняла модель Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тысяч рублей – Apple iPhone 13.

