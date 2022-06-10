Индия примет участие в ПМЭФ-2022 на министерском уровне
10 июня 202209:32
Делегация Индии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Индии в Москве.
«Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне», — отметили в дипмиссии.
По данным СМИ, форум посетит министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
ПМЭФ пройдет 15-18 июня, форум состоится уже в 25-й раз, пишет RT. Участие в мероприятии подтвердили представители 115 стран и территорий, отмечают Известия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru