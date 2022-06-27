Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров о свободной торговле

Встреча пройдет в понедельник в Нью-Дели, пишет RT.

Стороны намерены обсудить в том числе вопросы защиты инвестиций для повышения доверия бизнеса к трансграничным вложениям и облегчения сделок по сельскохозяйственным товарам и изделиям народного промысла.

Индия уже договорилась о свободной торговле с Австралией, ОАЭ и продолжает переговоры с Великобританией и Канадой.

