Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров о свободной торговле
Представители Индии и Евросоюза проведут первый раунд переговоров о возможном подписании соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает телеканал «Дурдаршан Индия».
Встреча пройдет в понедельник в Нью-Дели, пишет RT.
Стороны намерены обсудить в том числе вопросы защиты инвестиций для повышения доверия бизнеса к трансграничным вложениям и облегчения сделок по сельскохозяйственным товарам и изделиям народного промысла.
Индия уже договорилась о свободной торговле с Австралией, ОАЭ и продолжает переговоры с Великобританией и Канадой.
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