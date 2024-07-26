Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России
Индийские компании готовы к созданию совместного предприятия по выпуску автомобилей в России. Об этом заявил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджайя Сахайя, передает ТАСС.
По его словам, преимущество такого сотрудничества, будет заключаться в том, что для последующего сбыта будут открыты рынки двух стран.
«Новые индийские инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны», - добавил Сахайя.
Ранее стало известно, что на российском рынке могут появиться новые автомобили из Ирана и Индии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России
- Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае переизбрания
- Подполье: В результате удара ВС РФ по ВСУ в Нежине ранены иностранные наемники
- Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в РФ в январе-июне снизилось в 2,1 раза
- В Магаданской области отказались усыплять невостребованных собак
- Синод отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией
- В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей
- Космонавт Артемьев объяснил, почему люди продолжают верить в плоскую Землю
- СМИ: Китай перестал принимать «грязные» юани из России
- Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru