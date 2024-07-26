Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России

Индийские компании готовы к созданию совместного предприятия по выпуску автомобилей в России. Об этом заявил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджайя Сахайя, передает ТАСС.

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По его словам, преимущество такого сотрудничества, будет заключаться в том, что для последующего сбыта будут открыты рынки двух стран.

«Новые индийские инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны», - добавил Сахайя.

Ранее стало известно, что на российском рынке могут появиться новые автомобили из Ирана и Индии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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