Индийские автопроизводители готовы наладить производство машин в России

По его словам, преимущество такого сотрудничества, будет заключаться в том, что для последующего сбыта будут открыты рынки двух стран.

«Новые индийские инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны», - добавил Сахайя.

Ранее стало известно, что на российском рынке могут появиться новые автомобили из Ирана и Индии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

