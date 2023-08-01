Индекс Мосбиржи впервые с 22 февраля 2022 года превысил 3 100 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 22 февраля 2022 года превысил отметку в 3 100 пунктов, об этом свидетельствуют данные площадки.

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По данным 14:06 мск 1 августа, индекс Мосбиржи вырос на 0,87% - до 3 100,36 пункта, а через несколько минут рост ускорился и индекс достиг отметки 3 100,81 пункта (+0,89%).

Также вырос индекс РТС - на 0,64% до 1 064,2 пункта.

Ранее индекс Мосбиржи преодолел психологически важный рубеж в три тысячи пунктов - на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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