Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на открытии торгов
18 ноября 202411:39
В начале торгов на Московской бирже произошло существенное снижение основных показателей.
Так, после разрешения США наносить удары вглубь России индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%.
Больше всего упали акции «Транснефть» — на 5,47%, Ozon — на 3,05%, «Юнипро» — на 2,96%. Кроме того, акции «Ростелекома» потеряли в цене 2,74%, а «Газпром» - 2,53%.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал незначительное усиление доллара к рублю на этой неделе, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru