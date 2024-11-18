Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на открытии торгов

Так, после разрешения США наносить удары вглубь России индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%.

Больше всего упали акции «Транснефть» — на 5,47%, Ozon — на 3,05%, «Юнипро» — на 2,96%. Кроме того, акции «Ростелекома» потеряли в цене 2,74%, а «Газпром» - 2,53%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал незначительное усиление доллара к рублю на этой неделе, напоминает RT.

