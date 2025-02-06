Физлица в январе инвестировали в облигации на Мосбирже рекордные 104 миллиарда рублей

Уточняется, что вложения в корпоративные бумаги составили 80,2 миллиарда рублей, еще 23,8 миллиарда рублей физлица вложили в ОФЗ и региональные облигации.

Вместе с тем сумма от продажи акций в январе 2025 года на 4,6 миллиарда рублей превышает показатели покупки. Общее число инвесторов, которые имеют брокерский счет на Мосбирже, превысило 35,5 миллиона человек.

Чаще всего в январе 2025 года физлица отдавали предпочтение обыкновенным (30,7%) и привилегированным (6,9%) акциям Сбербанка, акциям «Лукойла» (14,7%), «Газпрома» (13,7%), «Роснефти» (6,7%).

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года российский рынок акций упал на 7%. На максимуме показатель достигал в 2024 году отметки в 3521,72 пункт. Низшей точкой стал индекс в 2370,28 пунктов. Впервые с марта 2023 года индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов. Однако отраслевые эксперты уточняли, что возможен рост индекса Мосбиржи в 2025 году в размере 15%, передает «Радиоточка НСН».

