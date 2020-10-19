Имущество бывших владельцев Бинбанка арестовали в качестве обеспечительных мер
Суд арестовал активы бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова, а также четырех его соответчиков по второму иску Банка России - на 85,4 млрд руб.
Имущество еще одного соответчика – Михаила Гуцериева, бывшего акционера Бинбанка - ЦБ арестовать не просил. Ранее группа «Сафмар» Гуцериева анонсировала мировое соглашение по этому иску.
Банк России в 2014 году начал санирование «Рост банка», пишут «Известия». Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции «Рост банка» у подконтрольного Бинбанка.
Осенью 2017 года «Рост банк» и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Санация банков со стороны регулятора составила 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку «Открытие» 1 января 2019 года.
В августе банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке», сообщает RT.
Напомним, на базе банка «Траст» создан Банк непрофильных активов «Траст», в который были аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков — Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, АвтоВАЗбанка и других.
Независимый финансовый эксперт Михаил Хромов заявил НСН, что «Траст» весьма эффективно работает в этой сфере.
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