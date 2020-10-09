Задержан топ-менеджер банка «Траст»
Главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Владимира Слащева.
Задержание произошло в Следственном комитете РФ, где проводился его допрос по делу о хищении.
Ранее сообщалось, что у Хабарова прошли обыски. Он обвиняется в хищении 900 млн рублей своим экс-партнером по бизнесу Александром Богатиковым.
Напомним, банк непрофильных активов «Траст», в который были аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков — Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, АвтоВАЗбанка и др. - был создан на базе банка «Траст».
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