Задержан топ-менеджер банка «Траст»

Задержание произошло в Следственном комитете РФ, где проводился его допрос по делу о хищении.

Ранее сообщалось, что у Хабарова прошли обыски. Он обвиняется в хищении 900 млн рублей своим экс-партнером по бизнесу Александром Богатиковым.

Напомним, банк непрофильных активов «Траст», в который были аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков — Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, АвтоВАЗбанка и др. - был создан на базе банка «Траст».







