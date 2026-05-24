Импорт сладостей из ЕС в Россию в марте упал на 33%
В марте 2026 года Россия импортировала из стран Европейского союза сладостей на сумму 52,6 млн евро. Это на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% меньше, чем в феврале текущего года, следует из данных Евростата.
По данным Евростата, больше всего было закуплено шоколада и шоколадных изделий — на 30,6 млн евро. На втором месте по объёму поставок идёт выпечка — 17,4 млн евро, а сладостей, не содержащих какао, ввезли на 4,6 млн евро.
Несмотря на снижение показателей в марте, по итогам всего первого квартала 2026 года импорт кондитерских изделий из ЕС в Россию вырос на 11% по сравнению с январем-мартом 2025 года и достиг 185,2 млн евро.
В феврале 2026 года Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
