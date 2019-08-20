Импорт российской нефти в США увеличился втрое

За пять месяцев текущего года импорт российской нефти в США вырос три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации (EIA).

Так, по данным издания, с января по май 2019 года в США из России поступило 19,94 млн баррелей нефти, в то время как годом ранее - 6,67 млн баррелей. Таким образом, Россия обошла Венесуэлу по поставкам в Штаты нефти.



Причиной такого роста называются введенные против Венесуэлы санкции США, которые, в частности, были применены в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA.

Отмечается, что прямых поставок между РФ и США не производится, нефть поставляется через международных продавцов.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США Китай временно отказался от закупки нефти в Венесуэле.



