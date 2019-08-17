Китай временно отказался от импорта нефти из Венесуэлы

По данным агентства, в этом месяце Китай планировал закупить примерно 5 млн баррелей нефти у латиноамериканской страны.

Напомним, США и Китай в настоящее время находятся в состоянии торговой войны. Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.