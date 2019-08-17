Китай временно отказался от импорта нефти из Венесуэлы

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приняла решение временно приостановить покупку венесуэльской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такому решению послужили санкции, введенные властями США против Венесуэлы. Отмечается, что это временная пауза, и Китай в дальнейшем продолжит импорт венесуэльской нефти.

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По данным агентства, в этом месяце Китай планировал закупить примерно 5 млн баррелей нефти у латиноамериканской страны.

Напомним, США и Китай в настоящее время находятся в состоянии торговой войны. Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.

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