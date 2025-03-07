Импорт новых легковых автомобилей рухнул на 73%

Импорт подержанных автомобилей в прошлом месяце составил 18,5 тысячи экземпляров (на 20% меньше февраля 2024 года и на 5% меньше января 2025 года).

Лидером по импорту подержанных автомобилей стал бренд Toyota. Как правило, автомобили с пробегом привозили из Японии (53,4%), Южной Кореи (20%) и Китая (9,6%).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале 2025 года составили 79 941 экземпляр.

