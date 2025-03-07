Импорт новых легковых автомобилей рухнул на 73%
Объем импорта в Россию новых автомобилей в феврале 2025 года составил 16,2 тысячи экземпляров, что на 73% меньше, чем в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Импорт подержанных автомобилей в прошлом месяце составил 18,5 тысячи экземпляров (на 20% меньше февраля 2024 года и на 5% меньше января 2025 года).
Лидером по импорту подержанных автомобилей стал бренд Toyota. Как правило, автомобили с пробегом привозили из Японии (53,4%), Южной Кореи (20%) и Китая (9,6%).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале 2025 года составили 79 941 экземпляр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru