Импорт новых легковых автомобилей рухнул на 73%

Объем импорта в Россию новых автомобилей в феврале 2025 года составил 16,2 тысячи экземпляров, что на 73% меньше, чем в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины

Импорт подержанных автомобилей в прошлом месяце составил 18,5 тысячи экземпляров (на 20% меньше февраля 2024 года и на 5% меньше января 2025 года).

Лидером по импорту подержанных автомобилей стал бренд Toyota. Как правило, автомобили с пробегом привозили из Японии (53,4%), Южной Кореи (20%) и Китая (9,6%).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале 2025 года составили 79 941 экземпляр.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:АвторынокТорговляЭкономикаИмпортАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры