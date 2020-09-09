Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился с пятого на восьмое место в списке богатейших людей планеты, свидетельствуют рейтинг Forbes и Bloomberg Billionaires Index.
За минувшие сутки он потерял более $16,3 миллиарда из-за падения стоимости акций Tesla, подешевевших почти на четверть.
Как отмечает РЕН ТВ, причиной может быть отказ включить компанию в индекс S&P 500, а также последствия «пузыря» - неоправданно резкого роста акций компаний Маска в последние недели.
Маск впервые попал в топ-10 богатейших людей мира в июле 2020 года. К тому моменту акции его Tesla подорожали на 290%, состояние выросло на $20 миллиардов.
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