«Игры и возня»: Газ для Европы станет на 30% дороже после отказа Украины от транзита
Алексей Гривач в эфире НСН заявил, что больше всего в таком случае пострадают Австрия и Словакия.
Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН. Он отметил, что больше всего пострадают Австрия и Словакия.
Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил накануне министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.
«Через Украину мы прокачиваем примерно 1,3 миллиарда кубов в месяц. Объемы стабильны уже десять месяцев. Основные объемы идут на австрийский рынок, а также в Словакию. Что касается заявлений, Украина сначала говорит, что не будет продлевать, потом к ним кто-то приезжает из европейцев, они соглашаются продлевать. Там идет такая возня и игра. Это будет решаться уже ближе к концу года. Все будет зависеть от позиции европейских стран, сейчас они договариваются об этом транзите», - рассказал он.
Собеседник НСН объяснил, что в таком случае газ для Европы станет на 10-30% дороже (в лучшем случае), а гарантировать стабильных поставок никто не может.
«Для Австрии и Словакии это существенный объем. Конечно, заместить как-то можно, но на ценах это скажется однозначно. Это не в интересах европейских потребителей, поэтому эти страны и сопротивляются до сих пор. В моменте цены зависят от многих факторов: погода, заполняемость хранилищ и так далее. Из-за отказа от этого источника цены могут подняться для Европы на 10- 30%. Это при хорошем сценарии, если эти объемы будут стабильно замещаться из других источников. Но таких гарантий сегодня никто дать не может», - добавил он.
Европейский союз с 2025 года откажется от транзита российского газа через территорию Украины, заявила ранее на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «Радиоточка НСН».
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