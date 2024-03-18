«Игры и возня»: Газ для Европы станет на 30% дороже после отказа Украины от транзита

«Через Украину мы прокачиваем примерно 1,3 миллиарда кубов в месяц. Объемы стабильны уже десять месяцев. Основные объемы идут на австрийский рынок, а также в Словакию. Что касается заявлений, Украина сначала говорит, что не будет продлевать, потом к ним кто-то приезжает из европейцев, они соглашаются продлевать. Там идет такая возня и игра. Это будет решаться уже ближе к концу года. Все будет зависеть от позиции европейских стран, сейчас они договариваются об этом транзите», - рассказал он.

Собеседник НСН объяснил, что в таком случае газ для Европы станет на 10-30% дороже (в лучшем случае), а гарантировать стабильных поставок никто не может.

«Для Австрии и Словакии это существенный объем. Конечно, заместить как-то можно, но на ценах это скажется однозначно. Это не в интересах европейских потребителей, поэтому эти страны и сопротивляются до сих пор. В моменте цены зависят от многих факторов: погода, заполняемость хранилищ и так далее. Из-за отказа от этого источника цены могут подняться для Европы на 10- 30%. Это при хорошем сценарии, если эти объемы будут стабильно замещаться из других источников. Но таких гарантий сегодня никто дать не может», - добавил он.

Европейский союз с 2025 года откажется от транзита российского газа через территорию Украины, заявила ранее на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «Радиоточка НСН».

