Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ
В России продолжается необоснованный рост цен на стройматериалы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, передает ТАСС.
По его словам, кабмин поручил главам регионов держать под контролем ситуацию с ценами. Также, отметил Хуснуллин, по поручению правительства Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цены стройматериалов.
Вице-премьер также указал на зависимость стоимости жилья от цен на стройматериалы.
Ранее Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».
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