Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ

По его словам, кабмин поручил главам регионов держать под контролем ситуацию с ценами. Также, отметил Хуснуллин, по поручению правительства Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цены стройматериалов.

Вице-премьер также указал на зависимость стоимости жилья от цен на стройматериалы.

Ранее Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».

