Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ

В России продолжается необоснованный рост цен на стройматериалы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, передает ТАСС.

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По его словам, кабмин поручил главам регионов держать под контролем ситуацию с ценами. Также, отметил Хуснуллин, по поручению правительства Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цены стройматериалов.

Вице-премьер также указал на зависимость стоимости жилья от цен на стройматериалы.

Ранее Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Средняя ставка по ипотеке в крупнейших российских банках превысила 16%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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