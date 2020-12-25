Хуснуллин: стоимость строительства в РФ вырастет на 5-7% из-за нехватки мигрантов

Себестоимость строительства в России увеличится в среднем на 5-7% из-за нехватки на стройплощадках мигрантов и роста в связи с этим зарплаты работников, передает ТАСС слова вице-премьера Марата Хуснуллина.



«У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5-7%», - сказал Хуснуллин. По его словам, заработная плата рабочих составляет до 25-30% в себестоимости строительства.

Ранее вице-премьер и полномочный президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев предложил брать с компаний плату для привлечения иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Он отметил, что при строительстве объектов на Дальнем Востоке используется большое количество иностранной рабочей силы и добавил, что правительство должно давать работу гражданам России.

Комментируя эту инициативу Трутнева, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН предложил приравнять права российских и иностранных работников за счет поднятия прав иностранцев до уровня российских граждан.

