Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года

Комплексную программу восстановления Донецка планируется принять до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Хуснуллин: В ДНР и ЛНР ведется строительство домов более чем на 5,5 тысячи квартир

По его словам, по своим масштабам она будет сопоставима с программой восстановления Мариуполя.

«Капремонт жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, социальной инфраструктуры - все это в наших планах есть», - рассказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
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