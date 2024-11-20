Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года
20 ноября 202418:45
Комплексную программу восстановления Донецка планируется принять до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.
По его словам, по своим масштабам она будет сопоставима с программой восстановления Мариуполя.
«Капремонт жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, социальной инфраструктуры - все это в наших планах есть», - рассказал вице-премьер.
Ранее Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru