Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года

По его словам, по своим масштабам она будет сопоставима с программой восстановления Мариуполя.

«Капремонт жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, социальной инфраструктуры - все это в наших планах есть», - рассказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

