Хуснуллин: В ДНР и ЛНР ведется строительство домов более чем на 5,5 тысячи квартир

Строительство нового жилья ведется на 20 площадках в Донецкой Народной Республике и на 11 участках в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.

Как отметил зампредседателя кабмина, все больше инвесторов проявляют интерес к реализации своих проектов в новых регионах.

«Сейчас в ДНР подписаны 32 инвестиционных соглашения, в результате которых в Мариуполе появится 3,5 тыс. комфортных квартир... А в ЛНР заключено 11 инвестиционных соглашений на строительство 43 многоквартирных домов в Луганске и Свердловске – это около 2 тыс. квартир и 200 индивидуальных жилых домов», – сообщил Хуснуллин.

В частности, в Мариуполе строят девятиэтажный дом на улице Бахчиванджи, 15- и 12-этажные дома на проспекте Металлургов, два восьмиэтажных — на улице Апатова. При этом в ЛНР возводят жилье в городе Свердловске, а также на пяти улицах в Луганске.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что в России могут пересмотреть условия программы семейной ипотеки, напоминает Ura.ru.

