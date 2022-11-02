Хуснуллин: необходимы меры поддержки вторичного рынка недвижимости
Ипотека вторичного рынка сейчас в России никак не поддерживается, заявил на заседании Совета Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».
Он рассказал, что собирается попросить премьер-министра Михаила Мишустина и президента страны Владимира Путина о мерах поддержки вторичного рынка недвижимости.
«Без этого жилищное строительство развиваться не будет», - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, если на вторичном рынке ипотека не развивается, то хуже продается ипотека на первичном.
Ранее вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что льготную ипотеку скоро могут распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье.
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