Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов

Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оформить такую ипотеку смогут те, кто берёт её в первый раз, и только на первичное жильё, уточнил он.