Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов
Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оформить такую ипотеку смогут те, кто берёт её в первый раз, и только на первичное жильё, уточнил он.
16 апреля президент России Владимир Путин поддержал запуск льготной ипотечной программы на покупку жилья комфорт-класса. Ставка в 6,5% будет действовать при покупке жилья в новостройке стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах - до 3 миллионов рублей.
Хуснуллин рассказал, что правительство предложит подразумевать под комфорт-классом ограничение цены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru