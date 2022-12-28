Хуснуллин допустил, что ставку по льготной ипотеке могут скорректировать

Ранее президент Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, при этом ставка увеличится с 7 до 8 процентов. Минфин РФ уже внес в правительство проекты соответствующих постановлений, пишет RT.

«Мы договорились, что для всех мы сохранили ипотеку, да, под 8%, потому что инфляция выше. Но посмотрим, как будет идти в следующем году, если что будем корректировать», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что ставка 8% сохранится для заемщика на весь срок ипотеки, несмотря на изменения в экономике. По словам Хуснуллина, для государства это непростое и «дорогостоящее» решение, однако оно даст отрасли стабильность и «веру в то, что можно вкладываться в жилье».

