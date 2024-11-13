Хуснуллин допустил банкротство некоторых застройщиков
В сфере недвижимости в любой стране мира всегда происходят какие-то взлёты и падения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его мнению, риск банкротства некоторых застройщиков жилья в России возможен. Он указал, что имеет ввиду компании, которые «плохо рассчитали свою экономику» и из-за этого могут «не справиться с задачей».
«Власти сделают всё, чтобы банкротства не допустить», - заключил он.
Ранее Хуснуллин заявил, что среди возможных мер поддержки, обсуждаются меры, которые защитят застройщиков при продаже квартир в рассрочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru