«Проигрывают в ценах»: Россиян предупредили о нечестных схемах застройщиков
Застройщики «бронируют» квартиру за 30% стоимости, но потом могут отказаться ее продавать по старой цене.
Застройщики в крупных российских городах не могут повышать цены на фоне падения спроса, но идут на «нечестные» схемы, чтобы как-то перекрыть рост себестоимости, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Тенденция наметилась в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах, рассказали «Известиям» представители агрегаторов и риелторы. По мнению экспертов, тренд может продлиться от года до полутора, а снижение цен способно достигнуть 15%. Радченко отметила, что цены снижаются пока незначительно.
«Ситуация с ценами на квартиры по стране неоднородная. В пяти регионах, где был очень бурный рост строительства, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край, цены слегка опускаются. Но это в рамках погрешности. Здесь продолжают строить, а покупают меньше. Застройщикам надо как-то выкручиваться. В некоторых регионах, где новостроек практически нет, только вторичка, там цены гораздо более существенно снижаются. Потому что продавцам нужно срочно продавать. На первичку застройщики резко снижать цены не планируют, потому что для них себестоимость увеличивается. Застройщики и так уже проигрывают, не поднимая цены – растут зарплаты, растут цены на строительные материалы», - объяснила она.
При этом, по ее словам, застройщики начинают использовать нечестные и ненадежные схемы для привлечения покупателей.
«В этих пяти регионах застройщики изобретают разные схемы с целью привлечь не совсем честным способом в эти котлованы. Здесь надо быть бдительными, потому что плодятся серые схемы. Например, сейчас вы вносите бронь, платите 10-30% от стоимости, а потом следующий платеж только через два года. Выглядит красиво. Но фишка в том, что эти 30% оформляются как бронь и вносятся на расчетный счет, а не заключается договор долевого участия и так далее. Возможно, что через два года застройщик скажет, что решил продать другому, а клиенту вернут обесцененные инфляцией эти 30%. Нужно быть бдительными, потому что застройщики будут выдумывать сейчас всякое», - подытожила собеседница НСН.
В ближайшее время на рынке недвижимости могут появиться не только рассрочки на период строительства объекта, но и рассрочки от застройщиков на несколько лет после заключения договора долевого участия, рассказал ранее управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков «Радиоточке НСН».
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