Huawei заявил о рекордной прибыли в России
Доходы дочерней компании Huawei «Техкомпании Хуавэй» по итогам 2018 года в России достигли рекордных 132,3 млрд рублей. Прибыль корпорации увеличилась в 2,4 раза, сообщает РБК.
Основная доля выручки получена от продаж смартфонов, которые в прошлом году выросли у Huawei с 11 до 20 процентов.
Напомним, 1 августа в Минкомсвязи заявили о том, что уже в ближайшее время гаджеты компании Huawei будут работать на основе российской операционной системы (ОС) «Аврора». Ранее о партнерстве в этой сфере договорились лидеры России и Китая. Взаимодействие наших стран в IT-сфере связано с санкциями США в отношении Huawei, которую власти Соединенных Штатов заподозрили в шпионаже. В связи с этим китайской компании запрещено приобретать технологические продукты американских компаний. Из-за разрыва отношений с Google пользователи новых смартфонов Huawei не смогут обновлять Android, лишатся сервисов Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, и карт.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, с чем связан резкий рост продаж смартфонов Huawei по всему миру.
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