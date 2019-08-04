Huawei заявил о рекордной прибыли в России

Напомним, 1 августа в Минкомсвязи заявили о том, что уже в ближайшее время гаджеты компании Huawei будут работать на основе российской операционной системы (ОС) «Аврора». Ранее о партнерстве в этой сфере договорились лидеры России и Китая. Взаимодействие наших стран в IT-сфере связано с санкциями США в отношении Huawei, которую власти Соединенных Штатов заподозрили в шпионаже. В связи с этим китайской компании запрещено приобретать технологические продукты американских компаний. Из-за разрыва отношений с Google пользователи новых смартфонов Huawei не смогут обновлять Android, лишатся сервисов Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, и карт.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, с чем связан резкий рост продаж смартфонов Huawei по всему миру.

