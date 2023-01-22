Хоценко: ДНР станет самоокупаемой через 10 лет
Примерно через 10 лет ДНР перестанет быть дотационной и будет самоокупаемой, сообщает РБК со ссылкой на заявление глава правительства Виталия Хоценко.
По его словам, в регионе до 1 марта текущего года сформируют проект госпрограммы социально-экономического развития. «Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за 10 мы должны стать самоокупаемым бюджетом», — сказал Хоценко.
Он отметил, что регион обладает очень высоким промышленным потенциалом, напомнив о шахтах, металлургических и машиностроительных предприятиях.
В настоящее время нужно переоснастить заводы, на которых на протяжении девяти лет не приобретали новое оборудование.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что контрразведку «Смерш», действовавшую во время Великой Отечественной войны, необходимо воссоздать на фоне спецоперации России на Украине и действий Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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