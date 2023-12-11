Холдинг «Швабе» поделился опытом привлечения молодых специалистов

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех намерен увеличить штат и подключить к работе молодых специалистов, в частности, по образовательной программе «Биотехмед Ростеха». Планами и подробностями реализации HR-стратегии поделился представитель холдинга в ходе организованной изданием «Ведомости» конференции People Forum.

Заместитель гендиректора «Швабе» по развитию персонала Алексей Атланов в рамках кейс-сессии «Путь сотрудника в компании: создать и управлять» поделился опытом работы с кадрами. Темой его доклада стали вопросы эффективного привлечения и вовлечения сотрудников в рабочие процессы, а также профилактики профессионального выгорания.

При работе с молодыми сотрудниками предприятия холдинга используют различные инструменты, в частности, целевое обучение и создание собственных программ совместно с ведущими колледжами и вузами в России. Так, в текущем году Госкорпорация Ростех совместно с холдингом «Швабе» и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили образовательную программу «Биотехмед Ростеха», в которой принимают участие производственные площадки холдинга.

В рамках программы происходит освоение рабочей профессии, углубленное изучение профильных предметов, внеурочная и проектно-исследовательская деятельность при участии предприятий холдинга и экспертов Ростеха, которые выступают в роли наставников студентов и привлекают их к актуальным производственным проектам.

Цель программы — подготовка инженеров для разработки и создания передовой биомедтехники и медоборудования, информационных оптико-электронных комплексов и прочего оборудования с использованием современных средств компьютерного проектирования и моделирования.

Одним из основных направлений совместной работы с университетом стали улучшение механизмов целевого обучения и подготовка специалистов по наиболее востребованным специальностям в радиоэлектронной, авиа-, биотехмед- и ИТ- отраслях.

Алексей Атланов обратил особое внимание на вопрос адаптации и удержания новых работников. Для этого в Ростехе предусмотрена единая система ценностей и разработаны эффективные комплексные программы, реализуемые на предприятиях холдинга.

Также спикер рассказал о методах профилактики и преодоления профессионального выгорания на производственных площадках, в том числе о тех мерах, которые позволяют предотвратить процесс профвыгорания: финансовая мотивация, соблюдение баланса между работой и личной жизнью, корпоративные мероприятия и тренинги.

Отдельно Атланов подчеркнул важность привлечения персонала к деятельности общественных организаций, реализующих различные проекты совместно с предприятиями холдинга. В частности, мероприятия по ранней профориентации, донорству и волонтерству от Союза машиностроителей России.

По словам Атланова, сегодня на всех предприятиях трудятся свыше 19000 человек. Штат планируется увеличивать и дальше, прежде всего за счет рабочих специальностей. Задача холдинга — не только привлекать новых сотрудников, но и удержать тех, кто уже работает, подчеркнул он. Во многом это получается за счет мотивации, как финансовой, так и нематериальной — корпоративных мероприятий, соревнований, досуга и секций для детей.

Он добавил, что средняя зарплата сотрудников холдинга в Москве и Подмосковье значительно выросла в текущем году. Зарплаты в «Швабе» — одни из самых конкурентных в регионах присутствия.

Он добавил, что средняя зарплата сотрудников холдинга в Москве и Подмосковье значительно выросла в текущем году. Зарплаты в «Швабе» — одни из самых конкурентных в регионах присутствия.

Сегодня указанные подходы реализуют все предприятия «Швабе»: Красногорский завод им. С.А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, НПО «Государственный институт прикладной оптики», НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, Вологодский оптико-механический завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Новосибирский приборостроительный завод, НПО ГОИ им. С.И. Вавилова, Загорский оптико-механический завод, предприятие «ГЕРМАНИЙ», Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, Центральное конструкторское бюро «ФОТОН», Московский завод «САПФИР», а также компания «Швабе-Москва».

