ВЦИОМ: треть россиян против запрета на сделки с криптовалютой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 32% россиян негативно оценивают инициативу Центробанка РФ запретить операции с криптовалютой. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Центробанк объяснил свою критику криптовалюты

В исследовании отмечается, что столько же граждан (32%) поддержали предложение регулятора, а 33% респондентов заявили о своём безразличии к данной теме.

Отрицательно к запрету криптовалюты в основном относятся граждане до 34 лет (54%). Среди тех, кто поддержал идею Центробанка, россияне в возрасте 45-59 лет (36%) и респонденты старше 60 лет (53%).

Согласно данным опроса, о том, что такое биткоин знают 64% россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению в отношении криптовалют, сообщает RT.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:Опрос ВциомЦентробанкЗапретКриптовалютаБиткоин
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