ВЦИОМ: треть россиян против запрета на сделки с криптовалютой

В исследовании отмечается, что столько же граждан (32%) поддержали предложение регулятора, а 33% респондентов заявили о своём безразличии к данной теме.

Отрицательно к запрету криптовалюты в основном относятся граждане до 34 лет (54%). Среди тех, кто поддержал идею Центробанка, россияне в возрасте 45-59 лет (36%) и респонденты старше 60 лет (53%).

Согласно данным опроса, о том, что такое биткоин знают 64% россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению в отношении криптовалют, сообщает RT.