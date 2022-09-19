Гутерриш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу

Бедные страны могут получить удобрения из России, скопившиеся в европейских портах, с помощью Всемирной продовольственной программы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с РИА Новости.

Гутерреш встретится с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия на следующей неделе

По словам генсека, прежде всего необходимо обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу.

«Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — указал Гутерриш.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал генсека ООН о 300 тысячах тонн российских удобрений, скопившихся в морских портах ЕС. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова бесплатно передать их в развивающиеся страны, пишет Газета.ру. Путин призвал секретариат ООН поспособствовать снятию европейских ограничений на экспорт удобрений из РФ в третьи страны, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияООН
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