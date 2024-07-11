ГТЛК запустит маркетплейс беспилотников

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) запустит маркетплейс беспилотников «Налетай.рф», ожидается, что он начнет работу в течение месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

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Как отметил представитель ГТЛК, платформа разместила продукцию 14 производителей, кроме того, одна организация предлагает услуги операторов беспилотников. Сейчас компания сфокусирована в первую очередь на объединении и поддержке отечественного рынка.

«Но впоследствии платформа будет доступна и для дистрибьюторов и поставщиков импортных БПЛА в рамках норм и законодательства РФ», — подчеркнули в ГТЛК.

Ранее «Центр комплексных беспилотных решений» сообщил, что специалисты организации разрабатывают линейку маневренных легких дронов для боев внутри зданий, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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