ГТЛК запустит маркетплейс беспилотников

Как отметил представитель ГТЛК, платформа разместила продукцию 14 производителей, кроме того, одна организация предлагает услуги операторов беспилотников. Сейчас компания сфокусирована в первую очередь на объединении и поддержке отечественного рынка.

«Но впоследствии платформа будет доступна и для дистрибьюторов и поставщиков импортных БПЛА в рамках норм и законодательства РФ», — подчеркнули в ГТЛК.

Ранее «Центр комплексных беспилотных решений» сообщил, что специалисты организации разрабатывают линейку маневренных легких дронов для боев внутри зданий, напоминает «Свободная пресса».

