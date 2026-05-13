Росконгресс предупредил о риске дефицита кукурузы и пшеницы в мире
Дефицит двух ключевых продовольственных товаров для мирового рынка – кукурузы и пшеницы - возможен на фоне ситуации вокруг Ирана и роста цен на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса «Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены».
Эксперты указали, что для рынка удобрений и сельского хозяйства важен природный газ, который является основным сырьем для азотных удобрений. Логистика и платежи в этой сфере чувствительны к ограничениям и блокировкам. Наиболее высокие риски, связанные с конфликтом в Иране и перекрытием Ормузского пролива, угрожают азотным удобрениям.
«Фермеры по всему миру в финансовом стрессе, и уже идет процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, существует риск дефицита и роста цен на них», - отмечается в докладе.
Как указали в Росконгрессе, в азотных удобрениях особенно нуждаются пшеница, кукуруза и рис, при этом для сои потребность почти нулевая. При удорожании азота производители частично уходят из кукурузы в сою или прочие менее азотоемкие культуры что меняет баланс мировых товарных рынков на макроуровне. В докладе отмечается, что кукуруза может недополучить площадей, а соя — получить в избытке. В итоге изменятся цены на корма и мясо, растительные масла, биотопливо.
Между тем в России рассказали о планах снизить зависимость урожая от заморозков и засухи, пишет Ura.ru. В стране увеличат использование семян отечественной селекции, это необходимо для сохранения продовольственной безопасности.
