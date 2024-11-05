Грузия увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума
Грузия за девять месяцев текущего года нарастила закупки в России природного газа до 90,09 миллиона долларов США – на 6,5% в стоимостном выражении больше к тому же периоду 2023 года. Такую информацию распространила Национальная служба статистики республики.
При этом совокупный объем импорта голубого топлива в страну сократился на 18,2% - до 250,33 миллиона долларов. Таким образом, доля импорта российского газа в общем объеме поставок в Грузию увеличилась за девять месяцев до 36% против 27,7% в январе-сентябре 2023 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ссылаясь на статистическое ведомство Грузии, доля поставок из России достигла максимального значения за весь период публикации официальных статданных с 2009 года.
Основным поставщиком газа в республику остается Азербайджан. Однако его доля по итогам января-сентября сократилась с 72,3% до 64%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстандарт утвердил ГОСТы на ноутбуки
- Роспотребнадзор: В Башкирии 21 человек отравился в заводской столовой
- В Северной Осетии скончалась солистка Мариинского театра Марина Ринчинова
- Спецборт МЧC РФ вывез из Ливана группу пострадавших россиян
- Гражданин Узбекистана получил пять лет за участие в спецоперации
- Мюзикл с элементами горлового пения и хип-хопа о герое эпоса поставят в Туве
- Маск: В Голливуде заставляют поддерживать Камалу Харрис
- Грузия увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума
- Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- ВТБ заявил о падении выдачи ипотеки в РФ на четверть месяц к месяцу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru