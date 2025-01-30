Грузия отказалась от российских овец в 2024 году

Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, однако нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

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Так, за 2023 год импорт овец составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей — на $49 тысяч, что почти на четверть больше, чем годом ранее, а также других животных — на $22 тысячи.

Однако по итогам 2024 года Грузия увеличила импорт живого крупного рогатого скота из России почти на 20%, или на два миллиона долларов — до $12,8 миллионов.

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ФОТО: РИА Новости
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