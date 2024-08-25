Грузинский банк «ТБС» заявил о проблемах с переводами из России
Проблемы с получением денежных переводов из России по системе «Золотая корона» возникли у грузинского банка «ТБС», пишет РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
Неполадки с переводами начались в субботу, 24 августа. В банковском приложении система «Золотая корона» пропала из списка доступных способов перевода.
«Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией», - прокомментировали в банке.
На этой неделе киргизские «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские платежные системы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru