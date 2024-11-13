Греф: Сбербанк точно придет в космос

Сбербанк точно придет в космос, заявил его глава Герман Греф, сообщает агентство «Прайм».

«Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

По его словам, шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых.

«Будущее за космосом - это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно», - подчеркнул председатель правления Сбербанка.

Он рассказал, что его кредитное учреждение плотно сейчас работает с «Роскосмосом» над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии её развития.

Ранее Греф объявил о наступлении времени работников, а не работодателей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоскосмосКосмосСбербанкГерман Греф

Горячие новости

Все новости

партнеры