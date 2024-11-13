Греф: Сбербанк точно придет в космос
Сбербанк точно придет в космос, заявил его глава Герман Греф, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых.
«Будущее за космосом - это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно», - подчеркнул председатель правления Сбербанка.
Он рассказал, что его кредитное учреждение плотно сейчас работает с «Роскосмосом» над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии её развития.
Ранее Греф объявил о наступлении времени работников, а не работодателей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru