Греф: Сбербанк и большинство госкомпаний могут приватизировать
Большинство государственных компаний, в том числе Сбербанк, может быть приватизировано. Об этом заявил глава организации Герман Греф.
«Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк», — заявил Греф в беседе с телеканалом «Россия 24».
Глава Сбера назвал организацию очень привлекательным активом, который «с удовольствием купят». По мнению Грефа, приватизация 25% компании повысила бы инвестиционную привлекательность рынка РФ и стимулировала бы весь финансовый рынок.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство внесло в правительство список из около 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru