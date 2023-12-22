Греф: Сбербанк и большинство госкомпаний могут приватизировать

«Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк», — заявил Греф в беседе с телеканалом «Россия 24».

Глава Сбера назвал организацию очень привлекательным активом, который «с удовольствием купят». По мнению Грефа, приватизация 25% компании повысила бы инвестиционную привлекательность рынка РФ и стимулировала бы весь финансовый рынок.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство внесло в правительство список из около 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, напоминает RT.

